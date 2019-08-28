Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 11:58

Москва/Брюссель. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Россия сама должна захотеть вернуться в G7, но пока таких сигналов от нее не поступало, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В интервью "Радио Свобода" Болтон отметил, что "одно из условий (возвращения РФ в "группу восьми" - ИФ) - желание России участвовать в такой встрече".

"Пока ничто на это не указывает - они нас об этом не просили", - сказал советник.

"Возможно, они боятся, что им откажут, поэтому они и не просят. Тут много факторов. Я уверен, что обсуждение этого вопроса будет продолжаться", - подчеркнул Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американским СМИ заявил накануне, что администрация США будет работать над тем, чтобы вернуть Россию в G7. "Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", - сказал госсекретарь США.

В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что возврат к формату G8 возможен после ухода России из Крыма.

"В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества" - приводит в твиттере госдепартамент США слова Волкера.

На это в МИД РФ в твиттере ответили: "Только во сне, Курт, только во сне".

1ак ан

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