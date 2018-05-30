РФ обеспокоена отдалением перспективы возобновления переговоров между палестинцами и израильтянами - Небензя
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Нью-Йорк (ООН). 30 мая. ИНТЕРФАКС - Россия встревожена отдалением перспективы перезапуска переговорного процесса между палестинцами и израильтянами в связи с участившимися актами насилия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Тревожит, что стороны все чаще прибегают к насилию, все больше углубляя недоверие и отдаляя перспективы перезапуска переговорного процесса (...) Убеждены, что ставка на силу, отказ от прямого диалога - это путь в никуда", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.
Российский дипломат призвал все стороны "воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшему ухудшению ситуации".
В.Небензя отметил, что "нарастание дестабилизирующих тенденций на оккупированных палестинских территориях напрямую связано с застоем в политическом процессе".
Он заявил о необходимости "активизировать усилия, нацеленные на возобновление политического процесса между палестинцами и израильтянами на известной международно-правовой основе".
"Подтверждаем право на мирные акции протеста, решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданских лиц, а также ракетные обстрелы израильской территории", - отметил российский постпред при ООН
Во вторник из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.
В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.
Йф гс
Интерфакс