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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 22:39 30.05.2018 - 22:39

***Международное сообщество не имеет права оставлять Палестину, занимаясь решением других ближневосточных проблем - Небензя

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Нью-Йорк (ООН). 30 мая. ИНТЕРФАКС - Россия встревожена отдалением перспективы перезапуска переговорного процесса между палестинцами и израильтянами в связи с участившимися актами насилия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Тревожит, что стороны все чаще прибегают к насилию, все больше углубляя недоверие и отдаляя перспективы перезапуска переговорного процесса (...) Убеждены, что ставка на силу, отказ от прямого диалога - это путь в никуда", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Российский дипломат призвал все стороны "воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшему ухудшению ситуации".

В.Небензя отметил, что "нарастание дестабилизирующих тенденций на оккупированных палестинских территориях напрямую связано с застоем в политическом процессе".

Он заявил о необходимости "активизировать усилия, нацеленные на возобновление политического процесса между палестинцами и израильтянами на известной международно-правовой основе".

"Вектор развития обстановки на оккупированных палестинских территориях в очередной раз подтверждает, что международное сообщество не имеет права оставлять Палестину, занимаясь решением других проблем на Ближнем Востоке. Нужно действовать. И ближневосточный "квартет" (Россия, США, ЕС и ООН - ИФ), на наш взгляд, является подходящей и востребованной, одобренной резолюциями Совета Безопасности площадкой для вывода ближневосточного урегулирования из тупика", - сказал В.Небензя, добавив, что "ближневосточное урегулирование неоправданно долго находится в тупике".

"И вместо того, чтобы добиваться решения фундаментальных проблем ближневосточного урегулирования, Совет Безопасности вынужден заниматься устранением нежелательных последствий сложившегося патового положения

Такой подход, мягко говоря, непродуктивен и не позволяет предотвратить обвальную деградацию обстановки, в чем, мы уверены, никто не заинтересован", - продолжил он.

"Подтверждаем право на мирные акции протеста, решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданских лиц, а также ракетные обстрелы израильской территории", - отметил российский постпред при ООН.

Во вторник из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.

Йф бе

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