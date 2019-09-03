Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 20:14

*** Пока рано говорить о роли СБ ООН в этом вопросе

Нью-Йорк (ООН). 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия будет готова поддержать соглашение по урегулированию афганского конфликта вне зависимости от того, кто именно его выработает, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы будем поддерживать договоренности вне зависимости от того, кто именно их согласует", - сказал он, отвечая на вопрос о мирных переговорах США и афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Небензя отметил, что пока трудно сказать, какова может быть роль СБ ООН в том, что касается этого соглашения. "Пока трудно сказать. Мы не знаем суть соглашения, каков его формат и между кем оно будет действовать", - пояснил дипломат.

Постпред добавил, что, если речь будет идти о двусторонних договоренностях, то не факт, что эти стороны захотят закреплять соглашение через ООН.

1во бп

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