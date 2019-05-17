Стамбул. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), приняв заявление о равенстве всех делегаций, фактически предоставил России возможность подать заявку на участие в июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это очень важное и хорошее решение. Принято директивное решение столь высоким органом Совета Европы о необходимости обеспечения равного участия всех делегаций как в Комитете министров Совета Европы, так и в ПАСЕ", - сказала В.Матвиенко.

"Также принято решение, что в июньской сессии (ПАСЕ) должны участвовать на равных все делегации - а их 47 государств, поскольку эта сессия особенная", - отметила спикер Совета Федерации.

Она напомнила, что сессия будет посвящена 70-летию образования организации. Кроме того, на ней будет избираться генеральный секретарь Совета Европы, ряд судей ЕСПЧ.

"По существующему регламенту заявку национальные делегации могут подавать только в январе, но с принятием такого решения КМСЕ фактически дал разрешение на то, что можно подавать заявку и в июне", - пояснила В.Матвиенко.

По ее словам, "сейчас нужно дождаться, как эти решения будут имплементированы ПАСЕ в ее регламенте, остальные документы". "И на основании этого мы примем то или иное решение. Но в любом случае, справедливость восторжествовала", - сказала В.Матвиенко.

"Решение Комитета министров Совета Европы говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным политическим или иным причинам быть не должно. Они директивно указали, что должно быть равное участие делегаций во всех уставных органах Совета Европы", - сказала В.Матвиенко.

Она добавила, что "мы не по своей воле ушли из Совета Европы, мы ушли потому, что не готовы работать в парламентской структуре в режиме санкций". "Это был не наш выбор. Это ответ на те несправедливые решения, которые были приняты", - сказала спикер.

"Мы ценим эту паневропейскую структуру, но хотим, чтобы она была полноценной общеевропейской структурой, которая создает единое гуманитарное пространство. Готовы продолжать работу в Совете Европы при условии равного участия. Процесс пошел в этом направлении", - сказала В.Матвиенко.

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