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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 18:04 15.03.2018 - 18:04

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис в четверг заявил, что, по его мнению, Россия будет прикладывать усилия по смягчению санкционного режима в отношении КНДР, если санкции окажутся слишком серьезными для Пхеньяна.

"Если санкции, введенные против Северной Кореи, в том числе санкции, которых придерживается Китай, слишком тяжелые для нее, то, как я полагаю, Россия будет добиваться ослабления эффекта санкций, а также всей кампании давления (на КНДР - ИФ)", - сказал адмирал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

При этом он обвинил Россию в "деструктивной" роли в процессе урегулирования проблемы КНДР.

Кроме этого, адмирал опроверг ранее появлявшиеся в СМИ сообщения, что в Вашингтоне разрабатывают план превентивного удара по КНДР.

Г.Харрис также заявил, что он "воодушевлен" планируемой встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Тем не менее, адмирал призвал к осторожности в отношении КНДР, которая, по мнению Г.Харриса, остается самой серьезной угрозой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Аю ки

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