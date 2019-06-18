Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 11:13

Исфахан. 18 июня. ИНТЕРФАКС - РФ предложила Ирану разместить на его территории измерительную станцию системы ГЛОНАСС.

"Предлагаем иранским партнерам рассмотреть перспективы совместного участия в развитии системы ГЛОНАСС. Речь идет о возможности размещения измерительной станции на территории Ирана", - сказал глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак на заседании МПК в Исфахане.

Эта тема возникает не впервые. Еще в отчете за 2017 год "Роскосмос" сообщал о проведении консультаций с рядом государств, включая Иран, по поводу размещения на их территории измерительных станций ГЛОНАСС.

На данный момент станции ГЛОНАСС за рубежом размещены в Бразилии, ЮАР, Никарагуа, Казахстане, а также в Антарктиде.

От рр им *

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