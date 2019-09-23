Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 23:51

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия предоставит дополнительно $5 млн Межучрежденческой целевой группе ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в течение следующих пять лет, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Оценивая значительный вклад деятельности Межучрежденческой целевой группы ООН, Российская Федерация приняла решение предоставить дополнительно $5 млн в течение следующих пяти лет для развития достигнутых успехов", - заявила она на мероприятии по неинфекционным заболеваниям "на полях" 74-й сессии ГА ООН.

Скворцова уточнила, что ключевыми целями следующего этапа работы Межучрежденческой целевой группы станет "помощь еще большему числу стран и разработка для них комплектов инвестиционных решений и рекомендаций по их реализации в сфере НИЗ, включая охрану психического здоровья".

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