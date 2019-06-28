Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 5:00

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что летом 2020 года саммит БРИКС пройдет в России.

"В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате "пятерки" в России", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которая состоялась на полях саммита Группы двадцати.

Также он пригласил лидера ЮАР на саммит "Россия - Африка" в Сочи 24 октября. "Рассчитываем на Вашу помощь, господин президент, в ходе подготовки к этому саммиту", - добавил Путин.

Он также поздравил своего коллегу с победой его партии на выборах в ЮАР и его переизбранием в мае на пост президента, пожелав ему успехов и удачи. Российский лидер заверил, что тесное взаимодействие двух стран на международной арене будет продолжено, а опыт прежнего сотрудничества будет развиваться в будущем.

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