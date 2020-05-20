Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 8:50

Москва/Пхеньян. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает вскоре направить в Северную Корею очередную партию пшеницы, сообщил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Он напомнил, что в мае в КНДР была поставлена первая партия российской пшеницы в 25 тыс. тонн в качестве гуманитарной помощи.

"Это очень своевременный шаг, поскольку в июне здесь начинается так называемый "ячменный перевал" - самый трудный с точки зрения нехватки зерна период: прошлогодние запасы уже подходят к концу, а первый сбор нового урожая (на севере Корейского полуострова в июне собирают озимый ячмень) еще впереди. Рассчитываем, что вскоре удастся поставить еще одну партию нашей пшеницы", - сказал Мацегора.

Он подчеркнул: "В КНДР очень высоко оценивают эту бескорыстную помощь, поскольку по целому ряду причин, в том числе из-за жестокой засухи прошлого года, собственные запасы зерна оказались недостаточны".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 10:15.

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