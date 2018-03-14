РФ стоит за отравлением Скрипаля, Вашингтон полностью поддерживает Лондон - постпред США при ООН

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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 20:59 14.03.2018 - 20:59

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Власти США считают, что Россия стоит за отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в среду американский постпред при ООН Никки Хейли. "США считают, что Россия несёт ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - сказала она на заседании СБ ООН в среду. "США полностью поддерживают Великобританию", - добавила Н.Хейли. ПОСЛЕДУЕТ Во об Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс