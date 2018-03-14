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Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Власти США считают, что Россия стоит за отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в среду американский постпред при ООН Никки Хейли.

"США считают, что Россия несёт ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - сказала она на заседании СБ ООН в среду.

"США полностью поддерживают Великобританию", - добавила Н.Хейли.

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