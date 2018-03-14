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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 21:06 14.03.2018 - 21:06

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Власти США считают, что Россия стоит за отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в среду американский постпред при ООН Никки Хейли.

"США считают, что Россия несёт ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - сказала она на заседании СБ ООН в среду.

"США полностью поддерживают Великобританию", - добавила Н.Хейли.

Американский дипломат призвала РФ в полной мере сотрудничать с Лондоном в рамках расследования произошедшего. Также, по словам Н.Хейли, Москве необходимо внести ясность в вопросы, связанные с разработкой на ее территории химоружия.

Также Н.Хейли отметила, что в последнее время в мире учащаются случаи применения химического оружия. Она в очередной раз обвинила власти Сирии в использовании отравляющих веществ против собственного населения, а Россию - в защите Дамаска от последствий подобных действий.

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