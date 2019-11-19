Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 6:52

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в сентябре на $748 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Как показывают данные Минфина, на конец сентября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $10,075 млрд против $9,327 млрд месяцем ранее. В августе инвестиции выросли на $826 млн.

Вложения РФ в долгосрочные бумаги в сентябре незначительно сократились - до $3,066 млрд с $3,068 млрд, в краткосрочные - повысились на $750 млн и достигли $7,009 млрд против $6,259 млрд в предшествующий месяц.

Для сравнения: в апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в сентябре осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств четвертый месяц подряд, несмотря на сокращение вложений на $28,9 млрд, до $1 трлн 145,8 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, также уменьшил свой портфель US Treasuries - на $1,1 млрд, до $1 трлн 102,4 млрд.

Третью строчку занимала Великобритания ($346,2 млрд), четвертую - Бразилия ($301,2 млрд), пятую - Ирландия ($274,1 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Каймановы острова, Швейцария, Гонконг и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в сентябре снизился на $84,3 млн и составил $6 трлн 776,8 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 151,2 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

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