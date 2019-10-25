Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 13:01

Киркенес. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Россия с озабоченностью следит за качественным и количественным укреплением НАТО на территории Норвегии, и будет учитывать это в своем военном планировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с озабоченностью смотрим, как на норвежской территории, в том числе, укрепляется качественно и количественно присутствие НАТО", - сказал министр в пятницу на пресс-конференции в Киркенесе.

"Это касается и модернизации аэродромов под нужды Североатлантического альянса, это касается и модернизации портовых терминалов для приема американских атомных подводных лодок. И, конечно же, несколько сотен военнослужащих США здесь тоже находятся, и британцы, по-моему, здесь тоже планируют расположиться", - добавил Лавров.

"Естественно, мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались", - заявил глава МИД РФ.

При этом министр заверил, что "Россия делает абсолютно минимум необходимого, чтобы чувствовать себя спокойно". "Могу вас в очередной раз заверить, что Россия никогда не планировала и не планирует каких-либо агрессивных развертываний своих вооруженных сил, где бы то ни было, в принципе, и уж, конечно, не на границе с Норвегией", - заявил Лавров.

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