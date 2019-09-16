Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:19

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Речи о совместной военной операции РФ, Ирана и Турции по ликвидации террористов в сирийском Идлибе пока не идёт, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам саммита трех стран в Анкаре.

"Нет, нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он прокомментировал прозвучавшее в ходе итоговой пресс-конференции президентов заявление Путина о необходимости дополнительных шагов по борьбе с террористами в Идлибе.

"(Это шаги) для повышения эффективности (противодействия террористам). Дело в том, что значительная часть Идлиба находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими СБ ООН. И, соответственно, прекращение огня не распространяется на террористические организации. С ними будет продолжаться борьба", - пояснил Песков.

1пм ав

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