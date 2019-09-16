Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 21:13

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия, Турция и Иран согласились предпринять конкретные меры для защиты гражданского населения и военнослужащих стран-гарантов в районе Идлибской зоны деэскалации.

"Согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и за пределами Идлибской зоны деэскалации", - говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Анкаре.

Лидеры трех стран "выразили озабоченность в связи с риском дальнейшего ухудшения гуманитарного положения внутри и вокруг зоны в результате продолжения эскалации и согласились предпринять конкретные меры по снижению числа нарушений".

Три президента высказали серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием присутствия террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) в зоне и подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ (запрещена в РФ), "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) или ИГИЛ, прочих террористических групп, которых признал таковыми СБ ООН.

1пп ав

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