Женева. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийский конституционный комитет должен работать без иностранного вмешательства и искусственно навязанных сроков для достижения консенсуса, говорится в заявлении глав МИД стран-гарантов Астанинского формата.

"Министры высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", - говорится в заявлении, принятом по итогам встречи глав МИД Ирана, РФ и Турции в Женеве.

Страны подтвердили намерение оказывать поддержку работе Конституционного комитета путем взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии.

Главы МИД также подчеркнули решимость "бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории".

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Женеве провел переговоры с коллегами из Турции и Ирана в преддверии первого заседания конституционного комитета Сирии, которое состоится 30 октября. Кроме того, российский министр провел беседу со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Решение о создании конституционного комитета было принято на прошедшем 30 января 2018 года в Сочи конгрессе сирийского национального диалога. Комитет будет работать в Женеве и его основной задачей должна стать подготовка конституционной реформы и последующее проведение выборов в Сирии на ее основе.

Ожидалось, что комитет начнет свою работу в начале текущего года, однако из-за разногласий по ряду кандидатур в списке от гражданского общества, а также некоторые процедурные вопросы до последнего времени не позволяли запустить его функционирование.

Комитет, формирование которого заняло почти два года, состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии. По словам Педерсена, в конституционный комитет входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов. В то же время, заявлял Педерсен, курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС), в комитете не представлена.

Предполагается, что вскоре после начала работы комитета заседания будет проводить рабочая группа в составе 45 человек: 15 - представителей властей Сирии, 15 - членов оппозиционной сирийской комиссии по переговорам и еще 15 - представители сирийского гражданского общества. Затем решения будут утверждаться общим составом.

"Решения, как вы знаете, будут приниматься консенсусом, когда это будет возможным, или же большинством в 75%" - отмечал Педерсен. По его словам, это позволит сделать так, чтобы "ни один из блоков не диктовал" свои условия.

Вместе с тем, спецпосланник ООН заявлял, что не знает, намерены ли члены сирийского конституционного комитета разрабатывать полностью новую конституцию или же ограничатся внесением поправок в уже действующий документ. Предполагается, что такое решение должны принять сами сирийцы. Тем не менее, в соответствии с уже согласованными правилами функционирования комитета именно сирийская конституция Сирии 2012 года должна стать базой для дальнейшей работы.

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