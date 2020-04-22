Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 7:49

Токио. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно снижаются на фоне продолжающегося падения нефтяных цен.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:12 МСК опустился на 1,19%.

Акции телекоммуникационной SoftBank Group дешевеют на 5,5%, Hitachi - на 5,4%.

Стоимость автопроизводителя Nissan Motor снижается на 4,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:18 МСК вырос на 0,08%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,31%.

Котировки нефтяной PetroChina (SPB: PTR) в Гонконге падают на 3%, CNOOC - на 1,7%.

Производитель компонентов для мобильных устройств Sunny Optical теряет в цене 2,6%, AAC Technologies Holdings - 2,3%.

В то же время стоимость интернет-гиганта Tencent растет на 1,6%, оператора связи China Mobile (SPB: CHL) - на 0,8%.

Южнокорейский KOSPI к 08:14 МСК опустился на 0,45%.

Капитализация LG Electronics снижается на 1,5%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors теряют 1,3% и 2,1% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:14 МСК снизился на 0,16%.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшается на 3,4%, Rio Tinto - на 2,2%.

Бумаги банков Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank дорожают на 1,1% и 1,6% соответственно.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:26 МСК подешевел на 15,7% - до $16,3 за баррель.

Фьючерс WTI на июнь утром теряет в цене 6,4% и торгуется ниже $11 за баррель. В понедельник стоимость контракта WTI на май, который истек во вторник, рухнула и впервые в истории оказалась отрицательной.

Между тем управляющий Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу во вторник заявил, что экономика Австралии в первом полугодии может упасть максимальными темпами со времен Великой депрессии.

Лоу подчеркнул, что в настоящий момент сложно точно оценить масштабы падения, однако RBA ожидает сокращения ВВП примерно на 10% в первом полугодии. При этом основной спад придется на второй квартал.

Уровень безработицы к июню может вырасти до 10%. По словам Лоу, темпы роста были бы выше без программы государственного субсидирования зарплат.

Тем временем розничные продажи в стране в марте подскочили на 8,2% по сравнению с февралем, свидетельствуют предварительные данные статистического бюро страны. Рост показателя стал рекордным, что объясняется ажиотажным спросом на продукты питания и товары первой необходимости в условиях изоляции, пишет Trading Economics.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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