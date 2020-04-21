Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 8:19

Токио. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник падают на фоне небывалого падения нефтяных котировок.

Цена ближайших контрактов на WTI опустилась до минус $37,63 за баррель по итогам торгов. Стоимость нефти рухнула до отрицательного уровня впервые в истории. Резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Падение цены WTI в понедельник было рекордным с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился к 8:20 мск на 1,85%.

Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку во вторник без изменения на рекордном минимуме в 0,25% годовых. Руководство ЦБ указало на высокую неопределенность в экономике и отметило, что ожидает во втором квартале очень сильного падения ВВП и скачка безработицы до многолетнего максимума.

Котировки акций нефтепроизводителей Santos и Beach Energy падают соответственно на 2,8% и на 2,3%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась соответственно на 2,3% и на 2,1%.

Капзатраты BHP в 2021 финансовом году, который начнется в июле, будут ниже заявленных ранее $8 млрд. Компания во вторник также объявила, что направила на пересмотр прогнозы по добыче и производству некоторых своих подразделений.

В то же время годовой прогноз добычи желруды на крупнейшем руднике Pilbara был подтвержден на уровне 242-253 млн тонн. За квартал, завершившийся в марте, компания увеличила добычу желруды на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. BHP смогла сохранить объемы на хорошем уровне, несмотря на тропический циклон в западной Австралии и логистические ограничения.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 МСК снизился на 1,93%.

Акции производителя электроники Sony дешевеют на 2,4%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 3,9%, автомобильной Toyota Motor - на 1,1%.

Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing падает на 3,8%.

Южнокорейский индикатор Kospi снижается на 1,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 2,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 2,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК уменьшился на 1,36%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 1,9%.

Падают котировки акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 3,1% и PetroChina - на 3,2%.

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