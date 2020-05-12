Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 12:44

Токио. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опустились по итогам торгов во вторник на сообщениях о небольшом росте числа новых случаев заболевания в некоторых странах, которые смягчают карантинные меры, включая Китай, пишет MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%. Накануне фондовые индексы страны снизились после публикации квартального доклада Народного банка Китая (НБК) о денежно-кредитной политике.

Стоимость нефтяных CNOOC и PetroChina на торгах в Гонконге во вторник уменьшилась на 2,6% и 2,9% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,12%.

Стоимость автопроизводителя Toyota Motor уменьшилась на 2%. Компания сообщила, что ожидает падения выручки на 20%, до 24 трлн иен ($223 млрд), в текущем финансовом году из-за пандемии. По прогнозу Toyota, операционная прибыль в финансовом году, который завершится в марте 2021 года, составит 500 млрд иен, что на 79,5% ниже, чем годом ранее.

Бумаги других представителей отрасли Nissan Motor и Honda Motor подешевели на 1,9% и 3,5% соответственно.

Южнокорейский KOSPI во вторник потерял 0,68%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor подешевели на 2,8% и 1,0% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,07%.

Цена акций National Australia Bank упала на 2,9%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.

Стоимость ведущей горнодобывающей компании BHP снизилась на 2,6%, нефтепроизводителя Woodside - на 1,3%.

За стуки в административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил в понедельник провинциальный Комитет здравоохранения.

В минувшее воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле 2020 года замедлился до минимальных с сентября 2019 года 3,3% в годовом выражении, цены производителей (индекс PPI) снизились на 3,1% - максимальными темпами за 4 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Эксперты в среднем прогнозировали потребительскую инфляцию в апреле на уровне 3,7% и ожидали снижения цен производителей на 2,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В воскресенье НБК опубликовал квартальный доклад о денежно-кредитной политике. Как отмечает MarketWatch, в отличие от предыдущих докладов, в документе не указывается цель недопущения чрезмерной ликвидности. По мнению аналитиков CiticSecurities, это свидетельствует о дальнейшем расширении мер денежно-кредитной политики.

Китайский регулятор отметил, что до конца года сконцентрируется на поддержке экономического роста и занятости, а также ликвидации бедности. НБК назвал "беспрецедентными" трудности, вызванные пандемией, но отметил, что Китай способен контролировать риски.

Центробанк страны подтвердил свое намерение продолжить реформу системы процентных ставок, чтобы снизить стоимость заимствования, особенно для малого бизнеса.

Тем временем индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в апреле вырос до минус 46 пунктов с рекордно минимальной отметки в минус 66 пунктов месяцем ранее. Индекс, оценивающий условия ведения бизнеса, упал до минус 34 пунктов с минус 22 пунктов в марте и оказался намного ниже уровня, зафиксированного во время мирового финансового кризиса 2008 года, отмечает Trading Economics. Подындекс условий торговли снизился до минус 33 пунктов с минус 19 пунктов.

Мй вч*

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