Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 12:45

Токио. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник в "зеленой зоне" на позитивных статданных о деловой активности в Китае и оптимизме в отношении американо-китайских торговых переговоров.

Китайский Shanghai Composite вырос на 2,6%, Shenzhen Composite - на 3,6%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 поднялся на 2,6%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,8% и к концу торгов и перешел к "бычьему" тренду, то есть подъем с октябрьского минимума превысил 20%. В I квартале гонконгский индикатор продемонстрировал рекордный для этого периода рост с 1993 года - около 14%.

Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.

В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Market. Он поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, более широкий индекс Topix - на 1,5%.

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале упал на максимальную величину за шесть лет.

Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 1%, индийского Sensex - на 0,4%, австралийского S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Инфляция в Таиланде усилилась в марте до 1,24% в годовом выражении, максимума за шесть месяцев, с 0,73% в феврале. Фондовый индекс SE THAI поднялся на 0,4% к концу сессии.

Стоимость бумаг Samsung Electronics увеличилась на 0,9% на торгах в Сеуле.

Котировки ценных бумаг китайской нефтегазовой компании CNOOC на торгах в Гонконге выросли на 1,6% вслед за повышением цен на нефть, австралийская Oil Search прибавила 0,6%, японская Inpex - 1%.

В материковом Китае лидерами роста выступили высокотехнологичные компании (+5,5% в Шанхае) и производители сырья (+4%).

Курс акций Japan Display, одного из ведущих поставщиков Apple, подскочил на 10,1%. Компания объявила, что рассчитывает привлечь новое финансирование почти на $1 млрд.

В Токио подорожали бумаги Toyota (+2,5%), Panasonic (+2,2%), Nissan (+1,8%), SoftBank (+1,4%).

Служба финансово-экономической информации

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