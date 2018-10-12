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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 12:37 12.10.2018 - 12:37

Токио. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли вслед за фьючерсами на фондовые индексы США, аналитики рассчитывают на ослабление коррекции, пишет Financial Times.

Положительную динамику в регионе поддержали данные о росте экспорта и импорта Китая.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 1,2% с самого низкого уровня с мая 2017 года.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. По итогам торгов в четверг технический индикатор, свидетельствующий о перепроданности гонконгского рынка, достиг максимума с начала 2016 года. Индекс технологических компаний в Гонконге подскочил на 8%.

Вместе с тем Shenzhen Composite прибавил всего 0,2% из-за падения акций генерирующих и телекоммуникационных компаний.

Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении поднялся на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта 8,2%, импорта - 15,3%.

Профицит торгового баланса КНР увеличился до $31,69 млрд по сравнению с $26,6 млрд в августе. Эксперты, напротив, ожидали сокращения до $19,2 млрд. При этом Китай продолжил наращивать положительное торговое сальдо с США, несмотря на усилия Вашингтона по его сокращению. Профицит Китая в торговле с США поднялся в сентябре до рекорда - $34,13 млрд.

Между тем, по данным источников Bloomberg, эксперты министерства финансов США, участвующие в подготовке полугодового отчета о макроэкономической и валютной политике основных партнеров, не видят оснований признавать Китай валютным манипулятором.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,5%, более широкий индекс Topix - менее чем на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI подскочил на 1,5%, индийский Sensex - на 2,2%, тайваньский Taiex - на 2,4%.

Малайзийский индекс FTSE Malay KLCI вырос на 1,3%. Розничные продажи Малайзии выросли в августе на 14,8%, до рекорда.

Азиатские поставщики Apple Inc. в пятницу вошли в число лидеров роста на ожиданиях увеличения заказов. Котировки акций Hon Hai Precision Industry Co. поднялись на 2,6% на торгах в Тайбэе, Genius Electronic Optical Co. - на 1,1%, Largan Precision Co. - на 9,9%. В Гонконге бумаги AAC Technologies Holdings подорожали на 2,9%.

Вместе с тем курс акций Samsung Electronics вырос на 2,1%, SK Hynix - на 4,9%. Котировки акций Tokyo Electron увеличились на 4,3%.

Цена бумаг японской SoftBank поднялась на 4,3%.

Служба финансово-экономической информации

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