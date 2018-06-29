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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 14:15 29.06.2018 - 14:15

Токио. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу в ожидании завершения месяца, квартала и полугодия. Рынок акций материкового Китая поднялся с самого низкого уровня за год.

Вместе с тем по итогам II квартала и I полугодия результаты были неоднозначными, на значительной части рынков наблюдалось падение.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,5%.

Китайский Shanghai Composite подскочил на 2,2%, Shenzhen Composite - на 3,3%. При этом гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%. Ранее на этой неделе рынок материкового Китая перешел к "медвежьему" тренду - его падение с последнего пика, зафиксированного пять месяцев назад, превысило 20%.

С начала 2018 года шанхайский индекс рухнул на 13,9%, шэньчжэньский - на 15,4%, тогда как Гонконг потерял всего 3,2%. Во II квартале падение составило 13,3%, 7,7% и 3,8% соответственно.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,2% в пятницу, как более широкий индекс Topix. Их рост во II квартале составил почти 4% и 0,9% соответственно.

Банк Японии в пятницу сократил месячные покупки пяти- и 10-летних гособлигаций на 20 млрд иен - с 430 млрд до 410 млрд иен. Позднее ЦБ объявил, что в следующем месяце объем покупок не изменится.

Уровень безработицы в Японии неожиданно снизился в мае до 2,2% с 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал сохранение апрельского значения.

Предварительные данные о промышленном производстве в Японии за май также были лучше ожиданий: его объемы снизились на 0,2% относительно апреля и выросли на 4,2% в годовом выражении. Экономисты в среднем прогнозировали падение на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 3,4% к маю 2017 года.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,5%, индийский Sensex - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Вместе с тем с начала апреля он прибавил 7,6%, что является одним из лучших результатов в регионе.

Рост ВВП Вьетнама замедлился в апреле-июне до 6,79% в годовом выражении с 7,38% в январе-мае, но при этом стал максимальным для II квартала за 11 лет. Вьетнамский VN-Index опустился на 0,2%.

Курс акций Sharp Corp. подскочил на 15,2% на торгах в Токио после того, как компания отказалась от плана провести допэмиссию акций более чем на $2 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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