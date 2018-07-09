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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 12:35 09.07.2018 - 12:35

Токио. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали уверенный подъем в понедельник на фоне позитивного настроения, сформировавшегося на рынках акций других стран в пятницу и сохраняющегося в начале этой недели, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,2%, что является максимальным ростом с 4 июня

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix за день увеличились соответственно на 1,21% и 1,20%. Позитивное влияние на рынок оказало, в том числе, ослабление курса иены.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. выросли на 0,7% и 0,4% соответственно.

Помимо этого подорожали бумаги производителей электроники Sony Corp. (на 4,4%), TDK (на 4,2%) и Fujitsu (на 5%).

Также сильно увеличилась рыночная стоимость строительных и инжиниринговых компаний после наводнения на юго-западе Японии.

По метеопрогнозам, ливневые дожди, которые обрушились на центральные и юго-западные районы страны в конце минувшей недели, могут продолжиться. Власти предупреждают об опасности схода селей, призывая население районов, которые могут подвергнуться опасности, к эвакуации.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,57%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,6%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 2,47%, что стало самым существенным ростом за 2 года. Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил за день 1,32%, достигнув максимума за последний месяц.

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, неожиданно увеличились в июне по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на опасения экспертов, что ослабление юаня приведет к оттоку капитала из страны. Их объем вырос на $1,51 млрд по сравнению с маем, до $3,112 трлн. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на $10 млрд.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже вырос на 2,4%. Китайский интернет-гигант объявил о намерении выделить в самостоятельную компанию подразделение Tencent Music Entertainment Group, владеющее крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым сервисом. IPO Tencent Music планируется провести в США. Его условия, включая объем предложения и ценовой диапазон, пока неизвестны.

Акции производителя компонентов для смартфонов AAC в понедельник подорожали на 1,1%.

Между тем цена акций Xiaomi Corp. снизилась в ходе дебютных торгов после IPO. Один из крупнейших мировых производителей смартфонов и другой потребительской электроники в пятницу провела первичное размещение в Гонконге по нижней границе ценового диапазона, составлявшего от 17 до 22 гонконгских долларов за акцию ($2,17-2,81) и привлекла около $4,7 млрд.

Оценка капитализации Xiaomi - $54 млрд, вдвое меньше, чем компания хотела получить изначально (около $100 млрд). Несмотря на это, размещение Xiaomi стало крупнейшим IPO в Гонконге с сентября 2016 года.

Торги бумагами Xiaomi в понедельник начались на уровне 16,6 доллара, затем котировки упали до 16 долларов, а потом пошли вверх и завершили день на отметке 16,8 доллара.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,22%.

При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросла на 2,1% и 1,4% соответственно.

Кроме того, подорожали акции крупнейших австралийских банков National Australia Bank - на 0,2%, Australia & New Zealand Banking - на 0,4%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,6%.

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