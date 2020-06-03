Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 13:27

Токио. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду выросли вслед за подъемом американских фондовых индексов, также позитива добавила китайская статистика.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов днем ранее достиг максимальной отметки за последние 12 недель. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, отмечает MarketWatch.

"Тема оптимизма на фоне возобновления работы экономик получила сильную поддержку на рынках и вдохновила Азию, несмотря на ряд сохраняющихся опасений", - полагает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан.

Китайский индекс Shanghai Composite в среду увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около максимального уровня за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

Значение индикатора составило 55 пунктов против 44,4 пункта в апреле. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в среду стали акции страховщики AIA Group (+5,3%) и China Life Insurance (+2,7%), нефтяных компаний CNOOC (+4,6%), China Petroleum & Chemical Corp. (+3,5%) и PetroChina (+3%), а также Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,4%).

Японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 1,3% - до максимума за четыре месяца, отмечает Trading Economics.

Значительный подъем показали цены акций автопроизводителей, включая Mazda Motor Corp. (+9,1%), Nissan Motor Co. (+7,5%), Subaru Corp. (+6%) и Mitsubishi Motors Corp. (+5,9%).

Южнокорейский индекс Kospi по итогам сессии подскочил на 2,9%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. взлетела на 6%, автопроизводителя Kia Motor - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,8%, несмотря на данные о том, что экономика страны в первом квартале продемонстрировала снижение впервые за девять лет.

ВВП сократился на 0,3% относительно четвертого квартала 2019 года, сообщило Бюро статистики страны. В годовом выражении рост составил 1,4%.

Эти результаты затрагивают только начало пандемии коронавируса COVID-19, приведшей к приостановке работы компаний и другим карантинным мерам, которые негативно сказались на потребительском спросе. Аналитики прогнозируют существенное ухудшение ситуации в экономике во втором квартале, в том числе из-за роста числа безработных примерно на 1 млн.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 2,6% и 0,5% соответственно.

Акции банков существенно прибавили в цене: Commonwealth Bank of Australia - 3,3%, National Australia Bank - 4,6%, Westpac Banking Corp. - 4,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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