Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:06

Токио. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов во вторник на сообщениях о небольшом росте числа новых случаев заболевания в некоторых странах, которые смягчают карантинные меры, включая Китай, пишет MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:39 мск опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%. Накануне фондовые индексы страны снизились после публикации квартального доклада Народного банка Китая (НБК) о денежно-кредитной политике.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:32 мск поднялся на 0,13%.

Акции производителя электроники Sony дорожают на 0,3%.

Стоимость автопроизводителя Toyota Motor снижается на 2%. Компания сообщила, что ожидает падения выручки на 20%, до 24 трлн иен ($223 млрд), в текущем финансовом году из-за пандемии. По прогнозу Toyota, операционная прибыль в финансовом году, который завершится в марте 2021 года, составит 500 млрд иен, что на 79,5% ниже, чем годом ранее.

Бумаги еще других представителей отрасли Nissan Motor и Honda Motor дешевеют на 2% и 3,8% соответственно.

Стоимость нефтяных CNOOC и PetroChina на торгах в Гонконге уменьшается

на 2,9% и 3,3% соответственно.

Южнокорейский KOSPI к 08:39 мск потерял 0,15%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дешевеют на 2% и 1,3% соответственно. Производитель электроники LG Electronics прибавляет в цене 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:38 мск опустился на 1,16%.

Цена акций National Australia Bank упала на 3,1%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.

Стоимость ведущей горнодобывающей компании BHP упала на 2,8%, нефтепроизводителя Woodside - на 1,4%.

За стуки в административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил в понедельник провинциальный Комитет здравоохранения.

В минувшее воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле 2020 года замедлился до минимальных с сентября 2019 года 3,3% в годовом выражении, цены производителей (индекс PPI) снизились на 3,1% - максимальными темпами за 4 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Эксперты в среднем прогнозировали потребительскую инфляцию в апреле на уровне 3,7% и ожидали снижения цен производителей на 2,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В воскресенье НБК опубликовал квартальный доклад о денежно-кредитной политике. Как отмечает MarketWatch, в отличие от предыдущих докладов, в документе не указывается цель недопущения чрезмерной ликвидности. По мнению аналитиков CiticSecurities, это свидетельствует о дальнейшем расширении мер денежно-кредитной политики.

Тем временем индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в апреле вырос до минус 46 пунктов с рекордно минимальной отметки в минус 66 пунктов месяцем ранее. Индекс, оценивающий условия ведения бизнеса, упал до минус 34 пунктов с минус 22 пунктов в марте и оказался намного ниже уровня, зафиксированного во время мирового финансового кризиса 2008 года, отмечает Trading Economics. Подындекс условий торговли снизился до минус 33 пунктов с минус 19 пунктов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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