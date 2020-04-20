Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 8:27

Токио. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне снижения базовой ставки Народным банком Китая (НБК).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:13 МСК опустился на 1,13%.

Акции рекламной компании Dentsu Group дорожают на 3,1%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 1,9%.

Стоимость автопроизводителя Toyota Motor снижается на 1,5%, производителя электроники Sony - на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:18 МСК вырос на 0,16%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,18%.

Котировки HSBC Holdings повышаются на 1,3%. Нефтяные CNOOC и PetroChina прибавляют в цене по 0,7%. Стоимость оператора связи China Mobile растет на 0,8%.

Тем временем акции Wharf Real Estate Investment снижаются на 2,7%.

Южнокорейский KOSPI к 08:15 МСК опустился на 0,49%.

Капитализация LG Electronics снижается на 0,7%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors теряют 2,6% и 1% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:19 МСК снизился на 1,41%.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшается на 0,7%, Rio Tinto - на 2,2%. Бумаги банков Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank дешевеют на 0,9% и 1,1% соответственно.

Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR), чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 3,85% с 4,05%. Ставка по кредитам на пять лет и более понижена до 4,65% с 4,75%, сообщил НБК.

Тем временем положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в марте составило 4,95 млрд иен ($459 млн) против 522,7 млрд годом ранее. При этом эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне 420 млрд иен, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем японского импорта сократился на 5% в годовом выражении, до 6,35 трлн иен, экспорт упал на 11,7%, до 6,36 трлн иен.

"Что касается новостей, выходные было довольно спокойными по нынешним стандартам, - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch. - Учитывая новостной вакуум, и после уверенного роста некоторых индикаторов на прошлой неделе, рынки в Азии могут пойти в любом направлении".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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