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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 13:04 14.09.2018 - 13:04

Токио. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли, в том числе на фоне ожидания новых торговых переговоров между США и Китаем.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 1,2% и 1,09%. При этом первый индикатор достиг максимальной отметки за семь последние месяцев.

Котировки акций Fujifilm выросли на 4,6%, Murata Manufacturing - на 5,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,18%. Сдерживающее влияние на рынок оказали слабые статданные.

Объем инвестиций в основные фонды КНР в январе-августе увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальные темпы подъема более чем за четверть века, с момента начала ведения расчетов данного показателя в 1992 году, отмечает MarketWatch. Экономисты в среднем ожидали повышения на 5,5%.

"Если инвестиции, особенно инфраструктурные, не смогут восстановиться в сентябре, риски для экономического роста будут очень высокие", - отмечает экономист Standard Chartered Шуан Дин.

Гонконгский индикатор Hang Seng за день подскочил на 1,01%. В том числе курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысился на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. поднялась на 4,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 4,3%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor повысилась на 0,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил к концу сессии 0,6%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на 1,6%, Rio Tinto - на 1,2%.

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