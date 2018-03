Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 7:06 13.03.2018 - 07:06

Токио. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник движутся без единой динамики.

Участники торгов ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США в феврале, которые могут дать идеи относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы, сообщает MarketWatch.

"В центре внимания сегодня будет индекс CPI, ведь всего лишь месяц назад неожиданные данные вызвали падение рынка", - отмечает Стивен Иннес из брокерской фирмы Oanda.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, инфляция в прошлом месяце составила 0,2% в помесячном выражении и 2,2% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Японские Nikkei 225 и Topix к 8:17 МСК увеличились соответственно на 0,45% и 0,3%. Рынок демонстрирует позитивную динамику, несмотря на укрепление курса иены и скандал в министерстве финансов страны.

Цены акций генерирующих и газовых компаний повышаются: Kansai Electric Power Co. - на 3,7%, Chubu Electric Power Co. - на 2,7%, Tokyo Gas Co. - на 2,3%, Osaka Gas Co. - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:37 МСК повысилось на 0,13%.

Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix выросла на 2,9% и 5,5% соответственно.

Между тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:17 МСК уменьшился на 0,36%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 1,1% и 2,1% вслед за падением цен на железную руду.

Котировки акций четверки крупнейших австралийских банков также опускаются: Westpac Banking - на 0,2%, National Australia Bank - на 0,3%, Australia & New Zealand Banking - на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia -на 0,5%.

Кроме того, на 2,3% упала капитализация Australian Agricultural Co. на новости о том, что акции компании будут исключены из расчета S&P/ASX 200 с 19 марта.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК потерял 0,26%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,18%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь ко бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line