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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 8:31 08.06.2018 - 08:31

Гонконг. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют резкое снижение из-за ослабления аппетита к риску и смещения внимания инвесторов на саммит G7 в Канаде.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,6% в пятницу, сократив прирост с начала недели до 1,8%. Тем не менее пока недельный подъем индикатора остается максимальным с середины февраля.

Японский Nikkei 225 в пятницу снизился на 0,5%, более широкий индекс Topix - на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng рухнул на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%.

Индийский Sensex опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%.

Вместе с тем основной индекс Новой Зеландии поднялся на 0,4%, Лаоса - на 1,4%.

Китай в мае увеличил экспорт в долларовом выражении на 12,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт - на 26%, оба показателя были выше ожиданий рынка. При этом профицит торгового баланса КНР в прошлом месяце сократился больше прогноза - до $24,92 млрд с пересмотренных $28,3 млрд в апреле.

В юанях экспорт из Китая повысился в мае на 3,2% после роста на 3,5% месяцем ранее, а подъем импорта ускорился с 11,6% до 15,6%.

Оценка снижения японского ВВП в январе-марте подтверждена на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные кабинета министров Японии. Аналитики в среднем ожидали пересмотра с небольшим улучшением - до минус 0,4%.

Таким образом, экономика Японии в первом квартале сократилась впервые с конца 2015 года, в страну вернулся риск рецессии.

"В последнее время азиатские акции продемонстрировали приличный подъем. Инвесторы решили реализовать часть прибыли, пока они ждут следующих решений о торговле после встречи G7 на этой неделе, а также итогов заседания Федрезерва на следующей неделе", - отметил аналитик PT Ciptadana Sekuritas Asia Джон Теджа.

Акции японских чипмейкеров и связанных с отраслью компаний дешевеют в пятницу вслед за американскими конкурентами, так как Evercore объявила о рисках для поставок микросхем во втором и третьем кварталах из-за активности Samsung в сегментах чипов 3D NAND и DRAM. Цена бумаг Advantest рухнула на 3,5% на торгах в Токио, Ulvac - на 2,6%, Sumco - на 2,5%, Tokyo Electron - на 2,3%.

Нефтегазовые компании входят в число лидеров снижения на многих рынках АТР, несмотря на значительное повышение цен на нефть в четверг. Так, японская Inpex потеряла 0,4%, китайская CNOOC - 1,5%, австралийская Santos - 1,8%.

Служба финансово-экономической информации

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