Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:33

Токио. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снизились на опасениях в отношении торговых переговоров между США и КНР.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщает BBC. На этой неделе президент Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,8%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,49% и 0,51%. В число лидеров снижения вошли акции автопроизводителей и представителей сферы услуг. При этом активность торгов достаточно низкая, что обусловлено отсутствием торгов в США в четверг в связи с празднованием Дня благодарения.

В частности, котировки бумаг Toyota Motor опустились на 1,1%, Subaru - на 1,4%.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 0,2%, рекрутинговой компании Recruit Holdings - на 1,5%.

Между тем стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повысилась на 0,1%, нефтепроизводителя Inpex - на 1,1%.

Цена акций Panasonic подскочила на 2,3% после того, как компания сообщила о продаже своего полупроводникового подразделения тайваньской Nuvoton Technology Corp. за $250 млн. Сделку планируется завершить в первом полугодии 2020 года после получения одобрения со стороны регулирующих органов.

Объем промышленного производства в Японии в октябре упал на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Это максимальное сокращение с января 2018 года. Относительно октября прошлого года показатель рухнул на 7,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite в пятницу опустился на 0,61%. Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,03%, причем аналитики не видят каких-то значимых причин для подобного резкого снижения.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась по итогам торгов в Гонконге на 1,8%, China Construction Bank - на 2,7%, страховщика AIA - на 2,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi за день снизилось на 1,45%.

Промышленное производство в октябре опустилось на 1,7% в помесячном выражении и на 2,5% за год, сообщило статуправление Южной Кореи в пятницу.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 2%.

Цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor снизилась на 2,9% и на 2,4% соответственно, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,26%.

В число лидеров снижения вошли акции крупнейших банков страны Commonwealth Bank of Australia - на 1%, Westpac Banking - на 0,7% и National Australia Bank - на 1,1%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 0,7% и на 0,5%.

При этом подорожали бумаги нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - на 0,3% и на 0,8% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь ак пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!