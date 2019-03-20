Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 11:19

Токио. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду без единой динамики, инвесторов тревожат сообщения о новых препятствиях в переговорах США и Китая о торговле, а также заявления одной из крупнейших компаний региона, южнокорейской Samsung Electronics, о предстоящем "трудном годе".

Вместе с тем рынки ждут решений и прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут поддержать дальнейшее ралли.

Сводный индекс региона MSCI потерял 0,3%.

По информации агентства Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований. Вместе с тем стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

"На фоне повышенной обеспокоенности переговорами США и Китая и в ожидании заседания ФРС рынки Азии снова проводят торги с осторожностью", - отмечает стратег IG Market Пань Цзинъи.

Падение на рынке материкового Китая существенно замедлилось к концу торгов. Китайский Shanghai Composite и индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 почти не изменились, Shenzhen Composite потерял 0,3%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,3%.

Южнокорейский KOSPI снизился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Индийский Sensex повысился на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite почти не изменился.

Цена бумаг Samsung Electronics повысилась на 0,3%.

В материковом Китае лидерами падения стали высокотехнологичные компании, тогда как телекоммуникационные и финансовые к концу сессии перешли от снижения к росту.

Курс акций новозеландского производителя молока Synlait Milk рухнул на 13,6% из-за сокращения прибыли, ухудшения рентабельности и слабых прогнозов.

Котировки акций Sony и Nintendo упали более чем на 3,3% на торгах в Токио после того, как Google представила новый сервис для видеоигр Stadia, обеспечивающий доступ к самым современным и технологически сложным играм практически с любого устройства.

Акции горнодобывающих компаний подешевели: BHP потеряла 1%, Rio Tinto - 2,8%, Fortescue Metals - 6,7%. Цена железной руды резко снизилась в Даляне и Сингапуре, поскольку бразильской Vale удалось добиться послаблений в суде, которые позволят возобновить работу одного из закрытых рудников.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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