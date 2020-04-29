Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 13:40

Токио. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в среду, трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Биржи Японии в среду закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва.

Китайский индекс Shanghai Composite к закрытию торгов поднялся на 0,44%, гонконгский Hang Seng - на 0,28%.

Стоимость нефтяных CNOOC и PetroChina на торгах в Гонконге выросла на 1,6% и 1,5% соответственно.

Акции оператора казино Galaxy Entertainment подешевели на 0,5%.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%.

Акции производителя смартфонов и полупроводниковых компонентов Samsung Electronics подешевели на 0,2%. Компания отчиталась о снижении чистой прибыли в первом квартале до 4,88 трлн южнокорейских вон ($3,99 млрд) с 5,04 трлн вон годом ранее. Выручка выросла примерно на 5,6% - до 55,33 трлн вон. Как отмечает MarketWatch, Samsung выиграла от роста спроса на чипы на фоне перехода людей по всему миру на удаленную работу в условиях пандемии.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,51%.

Котировки Westpac Banking поднялись на 5,2%. Накануне банк сообщил, что в первом полугодии ожидает списаний в размере 2,24 млрд австралийских долларов ($1,45 млрд) до вычета налогов. Размер списаний из-за последствий вспышки коронавируса составляет около 1,6 млрд австралийских долларов.

Другие крупные австралийские банки также прибавили в стоимости. Цена акций National Australia Bank выросла на 6,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 4,2%.

Стоимость ведущей горнодобывающей компании BHP увеличилась на 2,1%, нефтепроизводителя Woodside - на 6%.

В среду ожидается брифинг председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам второго дня заседания американского регулятора. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, однако считают, что глава ФРС попытается заверить инвесторов в том, что Федрезерв контролирует ситуацию в условиях кризиса, отмечает MarketWatch.

"Скорее всего, ФРС оценит уже принятые меры и, возможно, структурирует или пояснит множество созданных инструментов", - отмечают аналитики Mizuho Bank, которых цитирует CNBC.

Тем временем рост потребительских цен в Австралии в первом квартале ускорился до 2,2% в годовом выражении против 1,8% в предыдущем квартале, свидетельствуют данные статистического бюро страны. Темпы годовой инфляции в январе-марте были максимальными с четвертого квартала 2014 года, что отражает последствия лесных пожаров и вспышки коронавируса, пишет Trading Economics. Цены на продукты питания выросли на максимальные за последние пять с половиной лет 3,2%.

Квартальные темпы инфляции замедлились до 0,3% с 0,7% в четвертом квартале 2019 года. Аналитики прогнозировали ускорение годовой инфляции до 2% и замедление квартальной до 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в Южной Корее в марте вырос на 7,1% в годовом выражении по сравнению с 11,3% в феврале. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,9%, пишет Trading Economics. Промпроизводство увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 3,8% в месячном выражении в феврале.

В то же время, розничные продажи в стране в марте упали на 8% в годовом выражении по сравнению со снижением на 2,4% месяцем ранее. Месячное падение розничных продаж в марте сократилось до 1% против 6% в феврале.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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