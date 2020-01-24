Токио. 24 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно выросли в пятницу после резкого падения днем ранее.
При этом рынки акций Китая и Южной Кореи были закрыты в преддверии Нового года по Лунному календарю.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,13%, гонконгский Hang Seng - 0,15%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%.
Участники рынка следили за новостями, касающимися нового типа коронавируса, выявленного в Китае.
По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.
По два заразившихся выявлены в Гонконге, один - на Тайване. По данным госкомитета, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США.
Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.
Опубликованные в пятницу статданные показали, что инфляция в Японии в декабре ускорилась до максимума с мая.
Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в декабре 2019 года ускорился до 0,7% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в предыдущем месяце, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.
Таким образом, ускорение инфляции в стране продолжилось третий месяц подряд, что связано, в частности, с повышением налога на потребление до 10% с 8% с октября. Эксперты в среднем прогнозировали ключевой показатель инфляции в декабре на уровне 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Акции японской Sony Corp. снизились на 0,14%, Sharp Corp. - на 1,49%. Бумаги SoftBank Group Corp. закрыли торги подъемом на 0,06%, котировки акций Tokyo Electron выросли на 0,82%.
Цена бумаг HSBC Holdings в Гонконге снизились на 0,34%, акции AIA Group выросли на 0,24%, Tencent - на 0,05%.
Акции австралийской Beach Energy подорожали на 1,5%, бумаги Oil Search Ltd. потеряли в цене 1,03%. Рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снизилась на 1,5% и 2,8%.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
ор мв