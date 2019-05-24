Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 8:41

Токио. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в пятницу, участники рынка следят за торговым конфликтом США и Китая и оценивают статданные из Японии.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,3%, более широкий Topix практически не меняется.

Китайский Shanghai Composite прибавил менее 0,1%, Shenzhen Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, новозеландский NZX 50 - на 0,4%. Индонезийский Jakarta Composite увеличился на 0,35%.

Индийский индекс BSE Sensex увеличился на 0,5%, до максимума за два месяца, на новости о победе на парламентских выборах в стране правящий партии "Национальный демократический альянс" (НДА) с большим перевесом. Таким образом, премьер-министр Нарендра Моди останется на своем посту на второй срок.

Тем временем опасения по поводу американо-китайского торгового конфликта по-прежнему оказывают давление на рынок, несмотря на то, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем. Таким образом, версия о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Китай в рамках переговорного процесса, оказалась отчасти подтверждена.

Также в пятницу инвесторы оценивают статданные из Японии. Как сообщалось, темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в апреле 2019 года ускорились до 0,9% в годовом выражении по сравнению с 0,8% в марте. Рост цен стал максимальным с ноября прошлого года и совпал с ожиданиями аналитиков.

Ускорение инфляции в прошлом месяце во многом связано с праздниками по случаю смены императора Японии. На длинных выходных многие японцы отправились в туристические поездки, и цены на авиабилеты и отели выросли, подняв общий показатель инфляции.

Бумаги японской интернет-компании Rakuten растут на 4,5%, тогда как акции автопроизводителя Honda Motor дешевеют на 0,7%.

Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies подскочила на 2,2%, девелопера Wharf Real Estate - на 1,9%.

Капитализация оператора казино Sands China упала на 2,9%.

Котировки ценных бумаг южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics падают на 2,7%.

Рыночная стоимость энергетических компаний снижается из-за обвала цен на нефть накануне. Акции японской Inpex подешевели на 4,7%, австралийских Beach Energy и Oil Search - на 5% и 2,8% соответственно.

йй им ав*

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