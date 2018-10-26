Рынки акций Азии не могут восстановиться в пятницу
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Токио. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу предприняли попытку восстановления вслед за ростом на Уолл-стрит, однако удалось это лишь Японии, Австралии и Филиппинам, остальные фондовые индексы продолжают снижаться.
Южная Корея стала лидером падения в пятницу, поскольку инвесторы опасаются резкого ухудшения прибыли компаний после слабых результатов Naver Corp. и Hyundai Motor Co.
В технологическом секторе наблюдается падение, поскольку квартальная отчетность Alphabet и Amazon, опубликованная уже после закрытия торгов в США, была слабее ожиданий рынка.
Рост доходности гособлигаций не добавляет оптимизма участникам рынка акций.
"Волатильность повысится еще больше. Она будет неотъемлемой частью ситуации", - считает главный инвестиционный директор Statewide Super Кон Михалакис.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,3%.
Австралийский S&P/ASX 200, уже завершивший торги, прибавил менее 0,1%, в "зеленой зоне" прошла сессия для финансовых и сырьевых компаний. Филиппинский PSEi поднялся на 0,7%.
Вместе с тем китайский Shanghai Composite упал на 0,6%, Shenzhen Composite - на 0,4%, а гонконгский Hang Seng - на 0,9%.
Южнокорейский KOSPI рухнул на 1,6%, сингапурский Straits Times - на 1,4%, индийский Sensex потерял 0,3%.
Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подорожали на 0,7% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 0,5%.
Бумаги крупнейших австралийских банков также продемонстрировали подъем: Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,2%, Australia & New Zealand Banking.
Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга упал на 2,2%, японской SoftBank, известной инвестициями в технологический сектор, - на 1,1% в Токио.
Цена бумаг японских компаний Canon и Keyence упала более чем на 2,2%.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс