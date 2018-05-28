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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 13:27 28.05.2018 - 13:27

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник завершили торги без единой динамики.

Акции нефтегазовых компаний дешевеют на фоне резкого падения цен на нефть, связанного с опасениями, что ОПЕК и Россия увеличат поставки нефти, чтобы компенсировать сокращение добычи в Иране и Венесуэле.

Также сохраняются опасения, связанные с китайско-американскими торговыми отношениями. Однако обеспокоенность рынка срывом саммита США-КНДР практически сошла на нет после того, как американский президент Дональд Трамп предположил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может состояться позднее.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,1%, до 173,70 пункта.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, более широкий индекс Topix снизился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,5%, малазийский FTSE Malaysia KLCI - на 1,2%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%, как и индийский Sensex, достигший максимума за неделю.

Рынок акций Индонезии, опустившийся в прошлый понедельник до минимума за 11 месяцев, продолжает восстанавливаться опережающими темпами. Индекс Jakarta Composite прибавил 1,3%.

Нефть Brent с поставкой в июле подешевела в ходе торгов в понедельник на 1,5%, до $75,27 за баррель.

Бумаги японского нефтегазового концерна Inpex упали в цене на 2,6%, австралийской Santos - на 3,6%, тогда как Beach Energy потеряла 9,6%, Woodside Petroleum - 3,5%.

В Южной Корее активно дорожали акции компаний, имеющих отношение к строительству: Ssangyong Cement прибавил 30%, Hyundai Elevator - 29,5%, Hana Materials - 5,5%.

На фоне ослабления иены к доллару растут котировки ценных бумаг японских экспортеров, в том числе Sony - на 2%, Mazda - на 0,5%, Fanuc - на 0,8%.

Между тем падение доходности US Treasuries отрицательно сказывается на курсах акций японских страховщиков. Dai-ichi Life в понедельник сократила капитализацию на 0,4%.

Акции крупнейшей индийской фармацевтической компании Sun Pharmaceutical Industries подорожали на 6,6%, поскольку она увеличила прибыль в январе-марте впервые за шесть кварталов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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