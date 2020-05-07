Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 8:25

Токио. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения.

Негативом для рынка является как снижение американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду, так и обеспокоенность политическими вопросами, сообщает MarketWatch.

США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме. "Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и КНР.

По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.

Китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 12,1% и второго - на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 18,8% и 15,8%. В марте экспорт уменьшился на 6,6%, импорт - на 1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в апреле поднялся до 44,4 пункта по сравнению с 43 пункта в предыдущий месяц. Тем не менее, значение индикаторов остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в данном секторе экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск уменьшился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) снизил чистую прибыль в первом квартале на 13% из-за инвестиционных потерь. Котировки акций компании падают более чем на 3%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 0,2%, телекоммуникационной China Mobile - на 0,3%, нефтяной PetroChina - на 2,2%.

Индекс Nikkei 225 прибавляет всего несколько сотых процента. Японские биржи возобновили торги после "золотой недели".

Акции производителя электроники Sony дешевеют на 0,5%, трейдинговой компании Marubeni Corp. - на 8,3%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 2,6% и автомобильной Toyota Motor - на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск поднялся на 0,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,5%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг снизился на 0,5%.

Профицит внешней торговли страны в марте достиг рекордного показателя - 10,6 млрд австралийских долларов по сравнению с 3,87 млрд долларов в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз составлял 6,8 млрд долларов.

Экспорт подскочил на 15% и достиг максимума за восемь месяцев, при этом импорт упал на 4% - до самой низкой отметки за 28 месяцев.

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP прибавляют в цене 1,7%, в то время как акции другого представителя отрасли Rio Tinto дешевеют на 0,6%.

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