Токио. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения.

Негативом для рынка является снижение американских фондовых индексов, зафиксировавших сильнейшее однодневное падение с начала мая.

Участники торгов оценивают меры, направленные на перезапуск национальных экономик, опасаясь, что в результате снятия ограничительных мер, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса, есть риск возникновения второй волны пандемии.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку заболевания, которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

"Азиатские акции движутся вниз вслед за американским рынком после предупреждений о преждевременном восстановлении экономики, а также на беспокойстве по поводу комментариев региональных руководителей Федерального резерва", - полагает главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннес.

В частности, президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер полагает, что восстановление экономики США, вероятно, будет неравномерным, что может создать проблемы для финансовой системы.

Индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК опустился на 0,4%.

Котировки бумаг телекоммуникационной SoftBank Group снижаются на 1,9%, автомобильной Toyota Motor - также на 1,9%.

Между тем акции производителя электроники Sony дорожают на 0,1%.

Профицит счета текущих операций Японии в марте сократился до 1,917 трлн иен по сравнению с 2,787 трлн иен в том же месяце годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали 2,21 трлн иен, сообщает Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК поднялся на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Безработица в Южной Корее в апреле осталась на уровне предыдущего месяца - 3,8%, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Годом ранее она составляла 4%.

Количество безработных за прошедший месяц сократилось на 3 тыс. - до 1,051 млн человек. Число занятых уменьшилось на 38 тыс. и составило 26,504 млн человек. Доля участия населения в рабочей силе упала до 61,6% с 62,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшился на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,18%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 1,3%, телекоммуникационной China Mobile - на 0,9%.

При этом акции нефтепроизводителя PetroChina снижаются на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:06 МСК снизился на 0,3%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto прибавляют в цене 1,1% и 1,5% соответственно.

Commonwealth Bank of Australia (CBA) продает 55%-ный пакет акций подразделения, занимающегося управлением активами состоятельных людей, Colonial First State глобальной инвестфирме KKR & Co. Inc. и планирует получить от этой сделки 1,7 млрд австралийских долларов. Также банк объявил о том, что зарезервировал 1,5 млрд долларов ($969 млн) на возможные потери по кредитам из-за негативного влияния пандемии COVID-19.

CBA также опубликовал отчетность, согласно которой его неаудированная чистая прибыль в первом квартале составила около 1,3 млрд долларов. Сам банк не привел показателей для сравнения, но годом ранее он сообщал о прибыли в 1,75 млрд долларов, отмечает The Wall Street Journal.

Котировки акций CBA повышаются в среду на 1,1%.

