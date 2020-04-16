Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 8:11

Токио. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в четверг из-за сохраняющихся опасений по поводу влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на мировую экономику.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 1,5%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group дорожают на 2%, тогда как бумаги Sony теряют в цене 0,8%, Panasonic - 4%, Sharp - 2,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на торгах в Гонконге на 1,6% и являются лидерами роста среди компонентов Hang Seng,

Тем временем акции Wharf Real Estate Investment снижаются на 2,5%, HSBC Holdings - также на 2,5%, а Shenzhou International Group Holdings - на 2,2%.

Южнокорейский KOSPI опускается на 0,08%.

Капитализация LG Electronics снижается на 0,9%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors теряют 0,5% и 2,2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,4%.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшается на 2,6%, Rio Tinto - на 2,3%.

"Инвесторам все еще нужно скорректировать ожидания относительно прибыли компаний в следующие 6-12 месяцев, и это может быть источником рыночной волатильности, как мы наблюдаем в США и Европе", - сказал главный рыночный стратег J.P. Morgan Asset Management в Азии Тай Хуэй, которого цитирует CNN.

Росту тревог по поводу мировой экономики способствовали опубликованные накануне статданные из США. Министерство торговли страны сообщило, что розничные продажи в Штатах в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем, вышедшие в Австралии в четверг статистические данные показали, что рынок труда страны в марте остался более устойчивым, чем ожидали эксперты. Уровень безработицы вырос до 5,2% в прошлом месяце по сравнению с 5,1% в феврале. При этом показатель оказался ниже прогнозов экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали безработицу на уровне 5,4%.

Международный валютный фонд на этой неделе предупредил, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%.

Экономика Китая, откуда, как предполагается, и началось распространение COVID-19, по ожиданиям МВФ, в 2020 году останется в плюсе, хотя темп роста замедлится по сравнению с предыдущим прогнозом - 1,2% против 6%, а в 2021 году ее рост ускорится до 9,2% с ожидавшихся в январе 5,8%.

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,2% (предыдущая оценка - рост на 0,7%), в 2021 году вырастет на 3% (0,5%).

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