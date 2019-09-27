Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 14:14

Токио. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в пятницу вслед за снижением американских индексов накануне.

В четверг индексы США понизились на 0,2-0,6% из-за политических новостей. Накануне комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа. Вместе с тем эксперты отмечают, что успех процедуры маловероятен, поскольку для этого требуется большинство голосов представителей контролируемого республиканцами Сената.

"Импичмент Трампа превращается в затянувшуюся сагу и похож на надоедливую музыку в супермаркете", - сказал аналитик Oanda Джеффри Хейли.

Кроме того, азиатский рынок акций негативно отреагировал на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Дополнительным негативным фактором сдали статданные из Китая. Как стало известно в пятницу, прибыль промышленных предприятий КНР с годовой выручкой свыше 20 млрд юаней в январе-августе 2019 года сократилась на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 4,02 трлн юаней ($563,4 млрд).

Самый резкий спад показателя зафиксирован среди предприятий нефтеперерабатывающего сектора - показатель сократился на 53,1%. Крупные химкомпании уменьшили прибыль на 13,1% в январе-августе, компании черной металлургии - на 31,3%, автомобилестроительной отрасли - на 19%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,77%, более широкий Topix снизился на 1,17%.

Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,11%, Shenzhen Composite - на 0,91%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,33%.

Южнокорейский Kospi уменьшился на 1,19%, индийский BSE Sebnsex - на 0,43%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,54%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,58%, новозеландский NZX 50 - на 0,13%.

Акции японской генерирующей компании Kansai Electric Power упали на 4%, финансовой группы Sumitomo Mitsui - на 0,1%.

Котировки бумаг производителя экранов для мобильных устройств Japan Display рухнули на 10% на сообщении, что еще один потенциальный инвестор отказался вкладывать средства в компанию. Китайская Harvest Tech Investment приняла решение отказаться от инвестиций вслед за компаниями Cosgrove Global, Topnotch Corporate и TPK Holding. Ранее планировалось, что фирмы предоставят испытывающей проблемы Japan Display средства на сумму около $1,1 млрд.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent снизилась на 0,9%, оператора казино Sands China - увеличилась на 0,4%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix уменьшается на 2,3%, LG Electronics - на 0,6%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличилась на 0,5%, BHP - на 0,7%.

Стоимость акций автопроизводителя Toyota Motor Corp. увеличилась на 0,6%, Subaru Corp. - на 1,6%. Ранее две компании объявили о расширении партнерства, и с этой целью Toyota увеличит свою долю в Subaru до 20% голосующих акций с 17%, и на эти цели компания потратит до 80 млрд иен ($741,9 млн).

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