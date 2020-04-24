Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 12:09

Токио. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам торгов в пятницу на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию торгов опустился на 0,86%.

Котировки японской Fanuc снизились на 2,6%. Крупнейший в мире производитель промышленных роботов отчитался о падении чистой прибыли в четвертом финквартале на 34% по сравнению с прошлым годом - до 16,8 млрд иен ($156,1 млн). Выручка компании снизилась на 13% - до 121,8 млрд иен. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 17,41 млрд иен, выручку - 121,33 млрд иен. В первом полугодии текущего фингода Fanuc ожидает падения выручки на 24% в годовом выражении, чистой прибыли - на 59%.

Акции телекоммуникационной SoftBank Group подешевели на 1,2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,4%. Стоимость производителя электроники Sony сократилась на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,61%.

Котировки нефтяной CNOOC повысились на 0,8% на торгах в Гонконге. Стоимость AAC Technologies Holdings выросла на 2,9%, Sunny Optical - на 0,6%.

Южнокорейский KOSPI опустился на 1,34%.

Акции автопроизводителя Kia Motors подешевели на 3,8%. Чистая прибыль компании в первом квартале упала на 59%, до 265,97 млрд южнокорейских вон ($215,6 млн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Kia Motors отметили падение продаж на мировых рынках, особенно в Китае, на фоне пандемии коронавируса. Компания предупредила, что во втором квартале показатели могут ухудшиться.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,49%.

Капитализация горнодобывающей BHP увеличилась на 2,7%, Rio Tinto - на 1,5%.

Газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояние заболевшего и не уменьшает содержание патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием.

ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке и затем удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

"Инвесторы продолжат следить за развитием ситуации вокруг COVID-19 после неудачи клинических испытаний препарата от вируса. Тем временем США приняли новые стимулирующие меры, а цены на нефть продолжают постепенно расти", - отмечают аналитики ING Пракаша Сакпала и Николаса Мапа, которых цитирует Associated Press.

Накануне цена на июньский фьючерс WTI подскочила почти на 20%, контракт Brent на июнь прибавил в цене около 5%.

Между тем рост потребительских цен в Японии в марте остался на уровне 0,4% в годовом выражении, как и в феврале, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это минимальный уровень с октября 2019 года. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии) в марте составил 0,4% в годовом выражении по сравнению с 0,6% месяцем ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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