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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 8:18 19.10.2018 - 08:18

Токио. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом фондовые индексы материкового Китая растут с самых низких отметок за четыре года, несмотря на слабые данные о китайском ВВП, сообщает CNBC.

Слабые результаты ряда компаний региона снижают доверие инвесторов к рынку.

Падение сводного индекса региона MSCI Asia Pacific за последние три недели является максимальным с января 2016 года.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 2% - самыми быстрыми темпами за месяц, Shenzhen Composite - на 1,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%.

Агентство Bloomberg объясняет уверенный рост китайского рынка вербальной интервенцией ведущих финансовых регуляторов КНР, заверивших инвесторов в том, что финансовые риски под контролем. Соответствующие заявления опубликовали центральный банк, регулятор рынка ценных бумаг и объединенный регулятор банковского и страхового секторов Китая.

Кроме того, глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР Го Шуцин заявил, что Пекин позволит страховщикам вводить новые продукты, призванные смягчить проблемы с ликвидностью из-за залога акций зарегистрированных на биржах компаний.

Экономика Китая выросла в III квартале на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является минимальным значением за последние почти 10 лет, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая.

Во II квартале рост ВВП составлял 6,7%, и аналитики, согласно данным нескольких опросов, в среднем рассчитывали по итогам июля-сентября на показатель 6,6%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,1%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, усилили подъем с 0,9% в годовом выражении в августе до 1% в сентябре - максимума с февраля. Динамика соответствовала ожиданиям рынка.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1% по итогам торгов в пятницу.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%. Индийский Sensex упал на 1,2%.

Акции нефтегазовых компаний преимущественно дорожают, несмотря на падение цен более чем на 4% за предыдущие две сессии. Японская Inpex прибавила 0,1%, австралийские Santos и Oil Search - более 1%, китайская PetroChina - 0,3%.

Цена бумаг японской SoftBank упала на 1,5%. Также в Токио дешевеют представители машиностроительного сектора, в том числе Komatsu - на 3,2%.

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