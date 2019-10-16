Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 8:34

Токио. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду повышаются вслед за положительной динамикой рынка акций США, исключением являются фондовые индексы материкового Китая.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,6%.

Рынок акций США завершил торги во вторник на максимальных отметках более чем за три недели. Инвесторов воодушевили преимущественно оптимистичные финансовые отчеты компаний за третий квартал, в том числе хорошие показатели продемонстрировал ряд крупнейших банков страны.

В то же время негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Китая о том, что он предпримет "сильные контрмеры", если США примут закон о поддержке протестующих в Гонконге.

Палата представителей 15 октября приняла закон "О правах человека и демократии в Гонконге". В законопроекте содержится требование к различным правительственным департаментам рассмотреть вопрос о том, требуют ли от США недавние политические события в Гонконге изменения особого торгового статуса региона. Чтобы стать законом документ должен получить одобрение Сената.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК выросли соответственно на 1,2% и на 0,7%.

Растут котировки акций автопроизводителя Toyota Motor (+0,8%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+4,1%).

В число лидеров снижения входят бумаги производителя оптики Olympus (-1,8%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:27 МСК увеличилось на 0,61%.

Банк Кореи в среду опустил ключевую процентную ставку во второй раз в текущем году для стимулирования экономического роста. Семидневная ставка РЕПО снижена до 1,25% годовых с 1,5% годовых. Это минимальный уровень с конца 2017 года.

Из 23 аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, уменьшения в этом месяце ожидал 21. При этом некоторые эксперты предполагают, что Банк Кореи продолжит понижение ставки в следующем году.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 1,2%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 1,4%.

Цена акций автопроизводителя Kia Motors выросла на 2,1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,27%.

В лидерах подъема были акции CSL Ltd., работающей в сфере биотехнологий, подорожавшие на 1,9%. Кроме того, на 1,4% выросла рыночная стоимость Commonwealth Bank.

Между тем котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились соответственно на 0,1% и на 0,9%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue - на 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:12 МСК опустился на 0,27%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,43%.

В Гонконге дешевеют акции нефтяных компаний Sinopec (-1,8%) и PetroChina (-1,7%), а также телекоммуникационной China Mobile (-1,1%).

При этом бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. прибавили в цене 0,4%, автопроизводителя Geely Automobile - 1,7%, страховщика AIA Group - 1,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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