Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 8:37

Токио. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются, в то время как индексы материкового Китая демонстрируют негативную динамику.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,3%.

Внимание инвесторов обращено на предстоящие заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.

Кроме того, рынки по-прежнему интересуются событиями, связанными с торговыми переговорами между США и КНР, а также ходом Brexit. Однако в отсутствие важных новостей на две эти темы трейдеры следят за корпоративной отчетностью, отмечает MarketWatch.

Финансовые показатели некоторых компаний превзошли прогнозы, в то время как другие компании предупреждают о рисках, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики.

"В связи с тем, что торговые переговоры между США и Китаем пока затихли, отчетности стимулируют волатильность и указывают направление рынков на этой неделе", - полагает Джеффри Халли из Oanda.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:59 мск выросли соответственно на 0,50% и на 0,35%.

Дорожают акции интернет-компании Rakuten (+0,5%), нефтяной Inpex (+1,7%). Также растет стоимость автопроизводителей Toyota Motor (+0,9%) и Honda Motor (+1,8%).

Между тем цена бумаг телекоммуникационной группы SoftBank падает на 2,8%. Днем ранее американский коворкинговый стартап WeWork подтвердил, что принял план финансовой помощи, предложенный SoftBank Group, в результате которого японская компания получит долю в стартапе в размере 80%.

Акции производителя бытовой электроники Sony опускаются на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 мск опустился на 0,32%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,56%.

Котировки акций банков повышаются на торгах в Гонконге, в том числе China Construction Bank - на 1,3%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,6% и HSBC - на 0,7%.

В то же время бумаги Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), оператора Гонконгской фондовой биржи, подешевели на 0,6%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - также на 0,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:14 мск выросло на 0,3%, несмотря на слабую статистику.

Темпы подъема экономики Южной Кореи в третьем квартале замедлились более чем вдвое по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне падения инвестиций и ослабления экспорта, что обусловлено сохранением торговой напряженности в мире.

Объем ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Во втором квартале рост составлял 1%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 0,6%.

Подъем ВВП в годовом выражении в третьем квартале составил 2%, как и в апреле-июне. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста до 2,1%.

Котировки акций производителя чипов SK Hynix подскочила на 2,8%. Компания снизила чистую прибыль в третьем квартале на 89%, однако результат превзошел ожидания аналитиков.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,8%, в то время как цена бумаг Kia Motors выросла на 1,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,31%, завершив "в плюсе" четвертые торги подряд.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 1% и на 0,7%.

Помимо этого, существенно выросла цена акций нефтепроизводителей, включая Woodside Petroleum - на 2,4% и Oil Search - на 1,1%. Это обусловлено сильным повышением стоимости нефти на мировом рынке днем ранее.

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