Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 7:44

Токио. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются, в то время как индексы материкового Китая демонстрируют негативную динамику.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,5%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:58 МСК выросли соответственно на 0,45% и на 0,09%.

Банк Японии сохранил нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось в четверг, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом он убрал из коммюнике фразу о сохранении ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. Теперь ЦБ заявляет о том, что кратко- и долгосрочные процентные ставки будут оставаться на текущих значениях или ниже, пока это необходимо для того, чтобы двигаться к целевому уровню инфляции.

Кроме того, Банк Японии снизил прогноз роста ВВП в 2019 финансовом году, который завершится 31 марта следующего года, до 0,6% с ранее ожидавшихся 0,7%, на 2020 фингод - до 0,7% с 0,9%, на 2021 фингод - до 1% с 1,1%. Экономисты также понизили прогноз ключевого показателя инфляции на текущий фингод до 0,7% с 1%, на следующий фингод - до 1,1% с 1,3% и на 2021 фингод - до 1,5% с 1,6%.

Котировки акций производителя бытовой электроники Sony и телекоммуникационной группы SoftBank повышаются в ходе торгов в четверг соответственно на 4,1% и 3,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,3%.

Между тем бумаги автопроизводителя Honda Motor дешевеют на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК опустился на 0,39%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,9%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне.

Между тем официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в текущем месяце сократился до 52,8 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали менее значительного снижения - до 53,6 пункта.

Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, в октябре опустился до 52 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее.

Цена акций PetroChina в ходе торгов в Гонконге упала на 3,5%, что стало максимальным снижением за семь месяцев. Компания сократила чистую прибыль в третьем квартале из-за снижения цен на нефть и ухудшения показателей нефтеперерабатывающего и химического бизнеса.

Бумаги другого представителя отрасли - Sinopec - подешевели на 2,2%. Ее чистая прибыль упала на 33% в июле-сентябре.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:18 МСК выросло на 0,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,39%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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