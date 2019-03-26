Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 7:07

Токио. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник повышаются, исключением являются фондовые индексы материкового Китая.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка прибавил 1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:29 МСК взлетели соответственно на 2,14% и 2,38%.

Таким образом, рынки отыграли часть падения понедельника, которое стало максимальным с начала текущего года для Японии и сводного индикатора региона.

На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, делегация представителей США нанесет визит в Китай. Кроме того, во вторник начался Боаоский азиатский форум ("восточный Давос") - основная конференция Китая и других стран АТР для обсуждения экономических тем.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Motor выросли в ходе торгов на 2%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 0,6%, нефтяной компании Inpex - на 2%.

Бумаги Nintendo дорожают на 5,1%. Компания объявила о намерении выпустить этим летом две новых версии игровой консоли Switch.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:56 МСК поднялось на 0,33%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,8%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,3%. Samsung Electronics предупредил о том, что финансовые показатели по итогам первого квартала будут ниже прогнозов из-за слабых продаж дисплеев и чипов памяти.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК снизился на 0,92%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,08%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. и AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, опускаются в ходе торгов в Гонконге на 1,2% и 1,8% соответственно.

В то же время капитализация нефтяной компании CNOOC выросла на 2,2%, банка HSBC - на 0,5%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,07%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,1%, второй по величине Rio Tinto - на 0,7%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals - на 1,7%.

Между тем сдерживающее влияние на подъем рынка оказало снижение котировок акций нефтепроизводителей, включая Oil Search и Woodside Petroleum - на 1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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