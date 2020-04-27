Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 8:09

Токио. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:18 мск поднялся на 2,71%. Трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии.

Центробанк страны в понедельник не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики, сохранив процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

В то же время, Банк Японии отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год, увеличив, таким образом, масштаб стимулов в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.

Котировки акций производителя промышленных роботов Fanuc взлетели на 12,2%, производителя микрочипов Advantest - на 8,4%.

Бумаги Denso, специализирующейся на изготовлении электронных автокомпонентов, дешевеют на 2,5%, энергетической компании Tokyo Gas - на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:24 мск вырос на 0,64%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.

Стоимость нефтяной компании CNOOC растет на 0,5% на торгах в Гонконге, оператора связи China Mobile - на 2,6%.

Акции AAC Technologies Holdings дешевеют на 0,3%, CSPC Pharmaceutical - на 1,5%.

Южнокорейский KOSPI к 08:21 мск прибавил 1,94%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 3,8% и 2,3% соответственно. Производитель электроники LG Electronics прибавляет в цене 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:23 мск поднялся на 1,45%.

Торги акциями National Australia Bank (NAB) временно приостановлены. Банк отчитался о падении чистой прибыли в первом финансовом полугодии на 51,3%. Помимо этого, NAB сократил размер промежуточных дивидендов на 64% до 0,3 австралийского доллара на акцию. Банк планирует привлечь капитал объемом 3,5 млрд австралийских долларов ($2,75 млрд) путем размещения новых акций, а также дополнительного приобретения ценных бумаг текущими акционерами.

Бумаги нефтегазовых Beach Energy и Woodside Petroleum дешевеют на 1,8% и 0,2% соответственно на фоне снижения нефтяных цен.

Власти австралийских штатов Квинсленд и Западная Австралия в воскресенье объявили, что на текущей неделе начнут ослаблять ограничительные меры, принятые для сдерживания распространения коронавируса.

Тем временем, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в марте 2020 года упала на 34,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, поскольку промышленный сектор сталкивается со множеством проблем, возвращаясь к жизни после приостановки активности из-за пандемии коронавируса.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце составила 370,66 млрд юаней ($52,43 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В январе-феврале показатель рухнул на 38,3% - максимальными темпами с 2010 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

мй ск *

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