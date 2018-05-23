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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 13:00 23.05.2018 - 13:00

Токио. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали снижение в среду вторую сессию подряд из-за усиления геополитических и внешнеторговых рисков, наиболее значительным было падение в нефтегазовой отрасли.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,3%.

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - отметил Д.Трамп.

А на вопрос о том, доволен ли он исходом торговых переговоров с Китаем, президент ответил: "Не очень. Многое еще предстоит сделать".

Японский Nikkei 225 опустился на 1,2% на фоне укрепления иены, которая подорожала на 0,5% к евро и на 0,4% к доллару США, а также на 0,8% к валютам Австралии и Новой Зеландии.

Гонконгский Hang Seng рухнул на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, Shenzhen Composite - на 1,1%.

Индийский Sensex опустился на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

Малайзийский FTSE Bursa Malaysia упал на 2,2%, это было максимальное снижение в регионе в среду. Малайзийский ринггит подешевел на 0,4% в паре с долларом. Правительство страны объявило, что госдолг превысит 1 трлн ринггитов ($252 млрд) из-за огромных заимствований госинвестфонда 1MDB, руководство которого находится под следствием из-за обвинений в коррупции и хищениях.

В отрыве от общего тренда южнокорейский KOSPI поднялся на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%.

Рынок акций Индонезии, опустившийся в понедельник до минимума за 11 месяцев, восстанавливался второй день подряд, поскольку трейдеры посчитали столь резкое падение неоправданным. ЦБ Индонезии продолжает покупать гособлигации страны на вторичном рынке, чтобы сдержать отток капитала. Индонезийская рупия в ходе торгов в среду опускалась на 0,5%, до минимума с 2015 года.

Бумаги технологических компаний Южной Кореи подорожали вслед за подъемом акций американской Micron Technology Inc. (+6,4%) после объявления о программе buyback. Южнокорейская "дочка" компании Hana Micron Inc. прибавила 1,7%. Цена акций SK Hynix подскочила на 7%, Samsung SDI - на 3,3%, Samsung Electronics - на 3,6%.

Цена акций японской нефтегазовой группы Inpex Corp. рухнула на 4,5%, китайской CNOOC - на 6,1% в Гонконге, австралийских Oil Search и Woodside Petroleum - более чем на 1,2%.

Котировки акций австралийской Santos упали на 8,4%. Накануне компания отклонила улучшенное предложение Harbour Energy, составившее $10,86 млрд, и прекратила переговоры о продаже.

Нефть Brent в среду подешевела на 0,9%, до $78,88 за баррель, WTI - на 0,6%, до $71,76 за баррель.

Цена энергетического угля на Чжэнчжоуской товарной бирже в Китае опустилась на 4,1%, до 585,4 юаня за тонну. Курс акций крупнейшей китайской угольной компании China Shenhua Energy рухнул на 6,4%. По данным Shanghai Securities News, власти Китая с 10 июня хотят ограничить цены на уголь лимитом в 570 юаней за тонну.

В Гонконге лидерами падения, помимо компаний сырьевого сектора и ТЭК, также стали финансовые организации. Бумаги одного из крупнейших страховщиков Азии AIA Group подешевели на 3,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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