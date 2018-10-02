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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 8:19 02.10.2018 - 08:19

Токио. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, причем лидером падения является гонконгский Hang Seng, торги которым накануне не проводились в связи с государственным праздником.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опускается на 0,4%.

Гонконгский Hang Seng упал на 1,86%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

Негативными факторами для гонконгского индекса стали слабые статданные по КНР, обнародованные на выходных, а также геополитическая напряженность в отношениях с США.

Во вторник стало известно, что в минувшее воскресенье в районе островов Спратли в Южно-Китайском море, которые оспаривают шесть государств, включая Китай, произошла встреча военных кораблей КНР и США, в результате которой китайский миноносец вынудил американский эсминец покинуть район.

Этот инцидент произошел на фоне торгового конфликта между двумя странами, являющегося главным негативным фактором для мировых рынков в настоящее время, поскольку ухудшение отношений двух крупнейших экономик мира может замедлить темпы роста глобального ВВП.

"Эскалация торговой напряженности между США и Китаем в последнее время, скорее всего, негативно сказалась на настроении менеджеров закупок. Мы ожидаем, что китайские власти еще больше смягчат денежно-кредитную политику, чтобы смягчить последствия повышения пошлин", - говорится в отчете экономистов Bank of America.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,18%, более широкий Topix - на 0,48%.

Позитивное влияние на японские акции оказала новость о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению между США и Мексикой. Акции автопрозводителей Toyota Motor и Suzuki Motor дорожают на 1,6% и 0,4% соответственно, цена бумаг Panasonic подскочила на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,65%, южнокорейский Kospi опустился на 1,1%, индийский BSE Sensex вырос на 0,83%.

Как стало известно во вторник, ЦБ Австралии ожидаемо не стал менять размер базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 1,5%, установленном в июле 2016 года.

Стоимость бумаг страховой группы AIA Group падает на 2,4%, бумаги интернет-гиганта Tencent дешевеют на 2%.

Цена акций Samsung Electronics снижается на 1,2%, SK Hynix - на 2,6%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. опускается на торгах в Сиднее на 0,3% и 0,5% соответственно.

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